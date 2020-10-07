وزير التربية والتعليم يزف أخبار سارة للمعلمين



كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، خلال تصريحات أعلامية سابقة، تفاصيل زيادة الاعفاءات من المصروفات المدرسية، قائلًا: " قرار الإعفاء أصبح يشمل ما هو أكبر من قواعد برنامج تكافل وكرامة، ليضم نحو مليون طالب أخر من المدرجين ضمن قواعد البيانات ممن تم رفضهم في برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة لنحو 1.1 مليون طالب ضمن أسر برنامجي تكافل وكرامة".



وتابع "شوقي"، أن إجمالي هذه الاعفاءات يقدر بنحو مليار و200 مليون جنيه بما يبلغ نحو 10 مليون طالب من إجمالي 23 مليون طالب بنسبة 40%، مشيرًا إلى أن هذه الالية والمنظومة تحقق العدالة والتكافل الاجتماعي فالقادر بوسعه الدفع وغير القادر يستفيد من ذلك.



وأضاف أنه بالرغم من كون حجم الانفاق المهول على عملية تطوير التعليم، إلا أن ذلك لم يثني وزارته أن تكون على قدر كبير من تحقيق التكافل الاجتماعي للفئات الاكثر عوزًا ضمن الفئات المستثناة.





كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أخبار سارة للمعلمين بشان رفع الأجور، قائلًا: "وعدت بتحسين أجور المعلمين خلال المرحلة المقبلة، وسأعمل على حل جزء من مشكلة الأجور قبل نهاية العام قدر المستطاع".وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه سيعلن عن تفاصيل هذا الأمر عندما تتبلور الحلول، لافتَا إلى أن تحسين منظومة الأجور ينطبق على معلمي الأزهر والإداريين والمعلمين بشكل تام.اقرأ أيضًا: