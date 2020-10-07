لجنة مكافحة كورونا تفجر مفاجأة عن أسباب انخفاض الإصابات بمصر



هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 51 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97449 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 103902 حالة من ضمنهم 97449 حالة تم شفاؤها، و6001 حالة وفاة.







وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



كشفت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أسباب انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا في مصر، قائلة: "انخفاض الإصابة في مصر قد يرجع إلى أن 60% من سكان مصر شباب، وبالتالي نسبة المناعة أكبر، خلاف أن نسبة الإصابة في أفريقيا بصورة عامة منخفضة، وهذا يكون يكون بسبب وجود مناعة لدى الجنس الإفريقي".وتابعت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هناك دراسة لهذا الأمر في القوات الحالي، كما أن انخفاض نسبة الإصابة قد يرجع إلى أن تعامل الدولة المصرية مع الأزمة بصورة محترفة.ولفت إلى أن البرتوكول العلاجي لفيروس كورونا متوفر بصورة كبيرة، خاصة أن أعداد المصابين بفيروس كورونا منخفضة خلال الفترة الحالية، ولدينا سيناريو للتعامل مع أي زيادة لا قدر الله.وأشار إلى أن سباق أنتاج اللقاح بين كل الدول مستمر منذ بداية أزمة كورونا، مشيرة إلى أن وزارة التعليم العالي لديها أبحاث لإنتاج اللقاح، وسيتم تجربته الفترة المقبلة، خلاف أن مصر تعمل حاليًا على تجربة اللقاح الصيني.اقرأ أيضًا: