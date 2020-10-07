خبير دولي: شراء الذهب ليس الاستثمار الأفضل





وإستطرد قائلًا " معظم الأخطاء يمكن التعافي منها مع الوقت والبعض لا يمكن التعافي منها



وفي رده على سؤال الاعلامية لميس الحديدي الذي طرحته عليه قائلة " إذًا ما هو الخطأ الذي لا ينبغي علينا تكراره ؟ حدد "العريان" نصائحه في رسالته للمستثمرين قائلًا: " لا تستثمروا في شركات ليس لديها الموارد المالية التي تجعلها قادرة على العمل في ظل وجود موجة ثانية، لإنها إذا أفلست فستخسرون أموالكم، ولن تعود، فالإفلاس أو ما يمكن أن تسميه بالضعف في رأس المال في حالة فقدان رأس المال، يكون ذلك خطأ لا يمكن التعافي منه، وعلى المرء أن يكون شديد الحرص".



قال الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي، ورئيس كلية كوينز جامعة " كمبريدج " البريطانية، إنه لا يوجد الان ما يسمى بالملاذ الأمن المتكامل، وكل الاستثمارات الآن نسبية، مضيفًا أن هناك استثمارات جيدة لكنها كما وصفها ليست بالعظيمة لكنها جيدة فقط "، معقبًا :"الذهب أحد الاستثمارات الجيدة لكن ليس استثمارا عظيمًا ".وفي رسالته للمستثمرين قال "العريان"، خلال حواره مع الاعلامية لميس الحديدي عبر تطبيق " سكايب "، ببرنامج " كلمة أخيرة" الذي يعرض على شاشة " " ON"، مساء الثلاثاء، العريان " أقول للناس أن السؤال الأهم الذي تسألونه عندما تستثمرون ليس هو ما الذي يمكن ان يكون صحيحًا ؟ نحن لا نتحدث عما سيكون صحيحًا، ولكن السؤال الأهم هو ما الخطأ الذي يمكنني التعافي منه ؟.