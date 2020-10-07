ميدو: إمام عاشور لاعب مميز ولكن

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:15 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أبدى أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، سعادته بالمستوى الذي يقدمه امام عاشور لاعب نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

 

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "إمام عاشور يمتلك إمكانيات كبيرة، ولكن لابد من قرصة ودن له في إدارة نادي الزمالك حتي يكون تركيزه في الملعب وعدم الانشغال بالاشياء الأخرى".

 

وأضاف، " أبلغت إمام عاشور بضرورة التركيز في الملعب، والابتعاد عن إثارة الأزمات التي تؤثر على تركيزه داخل الملعب".


وكان إمام عاشور قد تعرض للإيقاف لمباراة واحدة بسبب سلوكه عقب انتهاء مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي.

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