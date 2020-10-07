بعد نجاحه في حفل "unis pour le liban" على مسرح الأولمبيا بباريس.. "الفجر الفني" يحاور الموسيقار اللبناني أسامة الرحباني









أشعل الموسيقار اللبناني أسامة الرحباني، مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد مشاركته في الاحتفالية العالمية التي تم تنظيمها في العاصمة الفرنسية من أجل لبنان تحت عنوان Unis Pour Le Liban، وتكليلها بالنجاح الساحق وشاركته فيها النجمة اللبنانية هبة طوجي وعدد كبير من نجوم فرنسا والعالم.ولذلك، التقى "الفجر الفني" بالموسيقار اللبناني الكبير أسامة الرحباني في حوار خاص بالحفل وتحدث معنا عن أمور كثيرة وعن كواليس تنفيذ هذه الفكرة العالمية من أجل لبنان.وقال أسامة الرحباني في بداية لقاءنا به، إنه سعيد بنجاح الحفل الذي فاق التوقعات، موضحًا أن الحفل تطلب تحضيرات كثيرة.وأضاف الرحباني: "بعد مرور لبنان بهذه الظروف الصعبة الأخيرة والتي كان أبرزها هذا الحادث الأليم في مرفأ بيروت، كان هناك حماس كبير من قبل بعض الأشخاص، ولفتة طيبة من الدولة الفرنسية لتقديم المساعدات للبنان في مثل هذا الوقت الصعب".وتابع: وبعدها أصبح هناك اتصالًا بين قصر الإليزية الفرنسي والمؤلف اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف حول إقامة حفل يعود ريعه لصالح جمعيات معينة لمساعدة المتضررين من إنفجار بيروت.واستطرد: بالتأكيد عمل ومشروع ضخم مثل هذا الحفل، استغرق وقتًا كبيرًا للتنفيذ، لأنه كان على مسؤولية دولة كاملة، ونقلته كل القنوات الرسمية مثل france 2 و france info وغيرها من القنوات الفرنسية بالإضافة إلى كل القنوات اللبنانية والعربية التي نقلت هذا الحدث العالمي.وأما عن العوائق والصعوبات التي اعترت طريق تنفيذ هذا المشروع الضخم قبل انطلاقه، أشار أسامة الرحباني إلى أن التواصل مع كل هذا العدد الهائل من النجوم من أوروبا وأمريكا ولبنان للمشاركة في الحفل وحجز مسرح الأولمبيا في باريس استغرق وقتًا كبيرا ناهيك عن التحضيرات التي سبقت إنطلاق هذا الحدث العالمي التي استمر لمدة ساعتين ونصف عبر البث المباشر، ولاشك أن إبراهيم معلوف بذل مجهودا رائعا في تنسيق هذا العدد الضخم من النجوم بالتعاون مع قناة france 2 وأخرج المشروع بهذا الشكل المشرف.واستكمل الرحباني حديثه: وكان أيضًا من أبرز الصعوبات التي واجهتنا هي تحديد المواعيد مع النجوم المشاركين بالحفل، فكل منهم لديه جدول خاص وكان علينا الاتفاق معهم على موعد محدد للحفل وللتدريبات الخاصة قبل انطلاقه، حيث كان عددهم 27 فنان، وكانت أجواء التحضيرات أكثر من رائعة ومنظم للغاية ناهيك عن التقارير التي تم تحضيرها من بيروت والخلفيات التي تمت إضافتها، فكان الأمر أشبه بالعملية المعقدة.وعن ردود فعل الجمهور، أوضح الرحباني أنها كانت أكثر من رائعة وفاقت كل توقعاتهم ولاسيما وأن الحفل حضره 15 مليون، واصفا إياه بالشئ المبهر.واختتم الرحباني حديثه: لفت انتباهي الكرم والمحبة بين الفنانين في التعامل مع بعضهم، ولم يسألوا عن أي عقد مالي، ولم يكن بينهم شعور الأنانية بأن يطلب كل منهم أن يتم وضع اسمه قبل الآخر، بل تعاونوا سويًا بكل احترام وفقط كان هدفهم المشاركة في هذا الحدث العالمي من أجل لبنان، وكان لي تأثير كبير مع الفنانة اللبنانية هبة طوجي بالحضور، فهي تمثل لبنان والعالم العربي، فقد أبدعت بصوتها الرائع وحضورها خلال الحفل هي وكل النجوم الذين شاركوا به، وكان صولو البيانو الخاص بي وبعدها الرقصة بالدبكة التي اشتغلها إبراهيم مع الفرقة وأيضًا أغنية حبيتك بالصيف مع ميلودي غاردو وماتيو شديد، والأغنية الأخيرة التي قدمها ماتيو خصيصًا مع هبة طوجي وإبراهيم معلوف، كل هذه الأمور عملت نقطة تحول بالحفل الذي لفت أنظار الجميع من فنانين وجمهور وصحف.