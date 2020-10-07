هشام عبدالخالق: نجاح "الممر" شجعنا لإنتاج المزيد من الأفلام الحربية (فيديو)

قال هشام عبدالخالق، منتج فيلم الممر، إنه كان متهم بالجنون والعوم ضد التيار بإنتاجه مثل هذه الأفلام، ولكن بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم جماهيريًا بعد عرضه على شاشات التلفزيون شجع الكثير من المنتجين على الاتجاه إلى إنتاج مثل هذه الأفلام الحربية.



وأضاف "عبدالخالق" خلال لقائه عبر "سكايب" ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "كنت ببحث عن فيلم يظهر الفترة ما بين الهزيمة في 67 وحرب أكتوبر 73، خاصة بإظهار لحظات الانكسار الذي حدث للشارع بعد الهزيمة".



وأشار إلى أن المكسب الأدبي الذي حققه يفوق بكثير المكاسب المالية، ولكن على الرغم من ذلك استطعت تعويض ما أنفقته من تكاليف وتحقيق مكاسب بسيطة، ولكن هذا لا يساوي الرسالة التي قدمها الفيلم وتأكيده على ضرورة الثقة في القوات المسلحة.





