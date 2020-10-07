كيبا يحسم موقفه من الاستمرار مع تشيلسي في الموسم الجديد

حسم حارس مرمى نادي تشيلسي المنافس في بطولة الدوري الإنجليزي، كيبا أريزابالاجا، موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول بقلعة "ستامفورد بريدج".





مصير كيبا مع تشيلسي الإنجليزي

وارتبط اسم كيبا بإمكانية الرحيل عن صفوف تشيلسي، لاسيما بعد تعاقد إدارة البلوز مع حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي رين، إدوارد ميندي، لحماية العرين بعد أخطاء الإسباني الساذجة.





من جانبه علق طيبا عبر مؤتمره الصحفي مع المنتخب الإسباني: "أنا لا أفكر في المستقبل بعد، كل شيء يمكن أن يتغير، لكن من الواضح أنني أريد المشاركة في المباريات والبداية مع المنتخب الإسباني".





وأضاف: "في تشيلسي، أشعر وأنني في حالة جيدة وقوية وواثقة، قد لا يكون الوضع هو المطلوب أو الذي أحلم به ولكن في بعض الأحيان يتعين علينا تجربة مثل هذه المواقف، لدي كل الثقة في تغيير هذا الوضع".





وواصل: "لا يمكنني تقييم تصريحات لامبارد، لدي ثقة النادي والمنتخب الإسباني، أركز على المباراة القادمة وأحاول المساهمة في تحقيق الفوز".





وتابع: "ذهبت إلى تشيلسي في سن 23 عامًا، وكان لدي عرضين من برشلونة وأتلتيكو مدريد اللذين يمتلكان ثلاثة حراس مرمى رائعين، اعتبر أنني في نادٍ من نفس المستوى ولذلك فأنا سعيد لما أنا عليه الآن".





وأتم كيبا: "إنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، يجب أن نكون حذرين للغاية ونحاول أن نقدم أفضل ما لدينا، يمتلك البرتغال لاعببن رائعين، نحن نعلم خطورة كريستيانو رونالدو وسنحاول إيقافه للحد من خطورته".