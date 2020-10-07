نجم الإسماعيلي السابق يفجرها: باهر المحمدي تم بيعه للأهلي

فجر سيد بازوكا نجم نادي الإسماعيلي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتقال نجم الدراويش إلى صفوف النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وقال بازوكا نجم الإسماعيلي الأسبق، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "البريمو" أن الفريق يعاني هذا الموسم بسبب مجلس الإدارة وقلة خبراته فى التعامل مع الأزمات.

وأضاف :"السماسرة يديرون الإسماعيلي وينقصه مجلس إدارة مميز يستطيع قيادة النادي خلال الفترة المقبلة".

وأكمل : "باهر المحمدي تم بيعه إلى الأهلي وعبدالرحمن مجدي إلى بيراميدز ولكن تم التكتم على هذا الأمر داخل الإسماعيلي".