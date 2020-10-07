نجوى إبراهيم: عن "الرصاصة لا تزال فى جيبي": 3 مخرجين حضروا تصوير مشهد الاغتصاب

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:45 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة والإعلامية نجوى مصطفى أنها رفضت تقديم مشهد الإغتصاب فى فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" ولكنها سرعان ما وافقت عليه.

وأوضحت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على التليفزيون، "تصوير مشهد الاغتصاب فى فيلم الرصاصة لا تزال فى جيبي حضره 3 مخرجين اثنين مصريين وآخر إيطالي".

وأكدت  أنه كان لديها تصميم على المشاركة فى فيلم الرصاصة لا تزال فى جيبي وحتى آخر العمر لأنهما من الأفلام التى يمكن للمشاهد أن ينساها.

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