نجم ريال مدريد ينضم لمنتخب فرنسا بعد إصابة زميله بكورونا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إصابة ليو دوبوا مدافع ليون بفيروس كورونا، وأنه تم عزله بعد مشاركته في تمارين المنتخب الفرنسي في كليرفونتين.

 

ولن يشارك دوبوا الأربعاء في المباراة الدولية الودية لأبطال العالم ضد أوكرانيا وسيحل محله مدافع ريال مدريد الإسباني فيرلان مندي في المباراتين ضد البرتغال الأحد في سان دوني وكرواتيا في 14 أكتوبر ضمن دوري الأمم الأوروبية.

 

وقال الاتحاد في بيان له "جاء اختبار كوفيد-19 الذي أجراه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الثلاثاء إيجابيا، وتم وضع ليو دوبوا في العزل، بعد وصول النتائج".

 

وأضاف "على غرار المجموعة بأكملها، خضع ليو دوبوا لاختبار قبيل المعسكر التدريبي وكانت النتيجة سلبية".

 

وكان حارس مرمى مرسيليا المخضرم ستيف مانداندا قد عاش أمرا مشابها في معسكر شهر سبتمبر. كذلك بالنسبة لمهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي الذي اظهرت نتائج فحوصه أنه مصاب بالفيروس، ما تسبب بانسحابه من التشكيلة خلال فترة الاستعدادات.

 

ويخوض منتخب أوكرانيا مباراته ضد فرنسا الأربعاء في سان دوني متأثرا بإصابات عديدة في صفوفه بالفيروس، بينها لثلاثة من حراس مرماه الأربعة

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