اتحاد الكرة يعلن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وإنبي بالدوري الممتاز
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:16 ص
علي نبوي
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أعلنت لجنة الحكام
بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام مضيفه
إنبي المقرر لها في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء في إطار مباريات الجولة الثانية
والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
وأسندت اللجنة
إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مكون من :-
محمد يوسف (حكم
ساحة)
محمد عبد المجيد
(مساعد أول)
محمد صلاح عبد
الفتاح (مساعد ثان)
محمد سيد بكر
(حكم رابع)
نادر قمر الدولة
(حكم فيديو)
أحمد حامد فهيم
(حكم مساعد فيديو)
وتوج الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية والأربعين في تاريخه، منذ الجولة الـ27، ويحتل قمة المسابقة حاليا برصيد 82 نقطة.