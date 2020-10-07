اللواء محيي نوح يكشف تفاصيل واقعة "السنترال" في فيلم الممر

سرد اللواء محيي نوح، أحد أبطال الصاعقة بالقوات المسلحة، تفاصيل واقعة "السنترال" التي قدمها الفنان أحمد عز في فيلم الممر.



وقال "نوح" خلال لقائه عبر تطبيق سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أنا بعشق القوات المسلحة، ولا يمكن أسمح لحد يهينا أو يعيب عليها".



وأضاف: "المخرج شريف عرفة قالي أنه هيعمل هذا المشهد، وما ظهر على الشاشة كان أقل بكثير مما قمت به فعلًا، عندما تكلم موظف السنترال بسخرية معي بعد نكسة 67، وقمت بالواجب معاهم".





