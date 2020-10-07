خلافات على الميراث.. تفاصيل متضاربة في واقعة احتجاز شاب لأمه في الغربية

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قالت ولاء بيومي، ابنة السيدة المسنة التي كانت محتجزة من قبل نجلها بالغربية، إنها أصغر اشقائها، موضحة أن لديها 6 أشقاء بنات وولد الذى كان يعذب والدتها، والذي كان يحتجزها بمنزله.



وأضاف ابنة السيدة المسنة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " نبض مصر " المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن والدها ذهب وعاش مع أحد أشقائها، وبعد وفاته أخذ والدتي من أجل أن تعيش معه، وذلك للحصول على المعاش، مشيرة إلى أنها كانت محتجزة مع شقيقها في السجن، وتم اخلاء سبيلهم من قبل النيابة على ذمة القضية.



وفى نفس السياق أكدت تهاني بيومي، ابنة الحاجة جازية رسلان، أن ما تم إثارته حول احتجاز الحاجة جازية من قبل نجلها في محافظة الغربية بعد أن انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح وأن رواية احتجاز شقيقي لأمي اختلقتها شقيقتي الكبرى للحصول على معاشها.



وتابعت ابنة الحاجة جازية رسلان أن من قامت بتصوير مقطع الفيديو هي شقيقتها المطلقة، مؤكدة أنها على خلاف مع شقيقها بسبب البيت الذي تعيش فيه والدتها مع شقيقها وأن شقيقها وزوجته "شايلين" والدتي ودائما عندما أذهب إليها أجدها سعيدة ومسرورة وروايتها غير صحيحة".



وكان انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه ابنة الحاجة جازية وهي تقوم بمحاولة توصيل الطعام لوالدتها التي قالت أنها شقيقها يقوم باحتجازها داخل المنزل من أجل الحصول على معاشها.







