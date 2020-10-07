أحد أبطال حرب أكتوبر لـ الشباب: "حبوا البلد وثقوا في قيادتكم"

كشف اللواء طيار وصفي بشارة، بطل من أبطال حرب الاستنزاف حتى نصر أكتوبر، تفاصيل وجوده وهو وأخوته الاثنين في القوات المسلحة.



وقال "بشارة" خلال لقائه عبر تطبيق "سكايب"، مع برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "والدي والدتي مكنوش بيفكروا في أي حاجة إلا في حب الوطن، ومكنتش أعرف عن أخواتي حاجة وقت الحرب".



وأضاف: "حابب أوجه رسالة إلى الشباب وأقول حبوا البلد وثقوا في قيادتكم، كل ما تقوم به البلد لصالحك، وقوم واشتغل وعضدد شعبك وبلدك وجيش، حبوا البلد البلد تحكبو".





