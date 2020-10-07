إصابة 15 لاعبا بفيروس كورونا في الدوري الجزائري

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 01:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن عضو باللجنة الطبية لرابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم،  وجود 15 حالة إيجابية لفيروس كورونا بين لاعبي الأندية منذ عودتها للتدريبات الشهر الماضي.

 

وقال الدكتور محمد بيشاري، في تصريح للإذاعة الجزائرية الحكومية، إنه جرى رصد 13 إصابة بين لاعبي الفرق الأولى منها 4 حالات جديدة بنادي شباب بلوزداد حامل لقب الدوري، إضافة إلى حالتين بين لاعبي الرديف.

 

واشار بيشاري إلى وجود 4 حالات مشتبه بها في نادي اتحاد الجزائر، مؤكدا أن الفحوص الأولى عن طريق تحليل الدم جاءت نتائجها سلبية في انتظار نتائج كشف "البي سي آر" غدا الأربعاء.

 

وكان الجهاز الفني لنادي شباب بلوزداد أعلن في وقت سابق اليوم عن قطع المعسكر الإعدادي الذي كان يخوضه الفريق بمدينة مستغانم غربي الجزائر، بعد تأكد إصابة المدافع سفيان بوشار، بالفيروس.

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