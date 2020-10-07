رانيا الشامي تعود بـ "لوكيشن" على شاشة النهار الجمعة المقبلة
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:13 ص
الفجر الفني
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تعود الإعلامية المتميزة رانيا الشامي إلى شاشات التليفزيون الجمعة المقبلة ببرنامج «لوكيشن» العقاري، الذي يذاع على قناة النهار في السابعة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع، لتعود من جديد ببرنامج عقاري ترفيهي يتناول العقارات في مصر والشرق الاوسط بجميع أنواعها.
وتعتبر الشامي إحدى رائدات البرامج التليفزيونية العقارية التي تهدف الي تقديم محتوى عقاري هادف، وقدمت من قبل عدة برامج عقارية ، لتطل مرة أخرى علي الشاشات من خلال برنامج لوكيشن من انتاج شركة أكت ميديا إحدى الشركات الشقيقة لقناة النهار.