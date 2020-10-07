رانيا الشامي تعود بـ "لوكيشن" على شاشة النهار الجمعة المقبلة

تعود الإعلامية المتميزة رانيا الشامي إلى شاشات التليفزيون الجمعة المقبلة ببرنامج «لوكيشن» العقاري، الذي يذاع على قناة النهار في السابعة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع، لتعود من جديد ببرنامج عقاري ترفيهي يتناول العقارات في مصر والشرق الاوسط بجميع أنواعها.



