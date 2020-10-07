وزير التربية والتعليم: "مش عايزين الطالب يقول لزميله انت أخدت كحكة"

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:33 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن رحلة التعليم للطالب منذ التحاقه بمرحلة "الكي جي" لم تعد رحلة حصاد درجات، بل هى رحلة تعلم واكتساب مهارات.
وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك دول كثيرة سبقت مصر في تغيير فلسفة التعليم، مضيفا أنه حان الوقت لتنمية مهارات الطلاب، مؤكدا أن دور المعلم مهم جدا في المرحلة المقبلة.
وأضاف وزير التربية والتعليم، "مش عايزين الطالب يقول لزميله إنت أخدت كحكة أو أنا نجحت وإنت سقط"".

هذا، وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، خلال تصريحات أعلامية سابقة، تفاصيل زيادة الاعفاءات من المصروفات المدرسية، قائلًا: "قرار الإعفاء أصبح يشمل ما هو أكبر من قواعد برنامج تكافل وكرامة، ليضم نحو مليون طالب أخر من المدرجين ضمن قواعد البيانات ممن تم رفضهم في برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة لنحو 1.1 مليون طالب ضمن أسر برنامجي تكافل وكرامة".

وتابع "شوقي"، أن إجمالي هذه الاعفاءات يقدر بنحو مليار و200 مليون جنيه بما يبلغ نحو 10 مليون طالب من إجمالي 23 مليون طالب بنسبة 40%، مشيرًا إلى أن هذه الالية والمنظومة تحقق العدالة والتكافل الاجتماعي فالقادر بوسعه الدفع وغير القادر يستفيد من ذلك.

وأضاف أنه بالرغم من كون حجم الانفاق المهول على عملية تطوير التعليم، إلا أن ذلك لم يثني وزارته أن تكون على قدر كبير من تحقيق التكافل الاجتماعي للفئات الاكثر عوزًا ضمن الفئات المستثناة.

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