إنتر ميلان يتحرك لتجديد عقد لاوتارو مارتينيز

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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ذكر تقرير صحفي إيطالي، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي قرر اتخاذ خطوة مفاجئة تجاه المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، عقب غلق سوق الانتقالات.


وفشل برشلونة في التوصل لاتفاق مع إنتر ميلان طيلة الأشهر الماضية، بعدما رفض النادي الإيطالي رحيل اللاعب بشكل قاطع.


وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن إدارة إنتر ميلان بصدد تمديد عقد اللاعب.


وأوضحت، أن مسؤولي الفريق سيجتمعون باللاعب من أجل تمديد عقده حتى صيف عام 2025 مع رفع راتبه ليصبح الأعلى في الفريق.


وينتهي عقد مارتينيز خلاص صيف عام 2023، وقد يبلغ راتبه 7 ملايين يورو خالي الضرائب.

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