رئيس سموحة يحدد سعر بيع حسام حسن

حدد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، سعر بيع نجم الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية، أمام المهتمين بضمه.





ووضع عامر مبلغ 50 مليون جنيه مصري، للراغبين في ضم حسام حسن، مهاجم الفريق، الذي تألق كثيراً خلال الموسم الجاري.





وكتب عامر على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" اليوم: "حسام حسن أفضل مهاجم في مصر بلا منازع، وأفضل من مهاجمي شمال أفريقيا، لعباً ومهارة وقوة، واللي معاه 50 مليون جنيه نقداً ونسبة 10% من إعادة البيع يتفضل، ولا عزاء للوسطاء".





وغادر سموحة كأس مصر بالأمس من دور الـ16، بعد الهزيمة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية.