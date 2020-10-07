جيهان السادات: هكذا كنت أتعامل مع غضب الرئيس الراحل

كشفت جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات أنها كانت تتعامل معه في أوقات غضبة بمنتهى الحنكة قائلة: "كنا بنسيبه لوحده عشان نمتص غضبه وببقى حريصة ماقلش أي مشكلة قدامه تخص الأولاد ونسيبه لغاية ما يهدى".



وتابعت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، بمناسبة الذكرى الـ 47، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" والمذاع على شاشة "ON" قائلة " حتى أنا كنت بسيبه لوحده لأني عارفة إن فيه حاجات مضايقاه، ممكن مايكنش عاوز يتكلم فيها".



وحول أكثر الذكريات التي عايشتها زوجة الرئيس له في أوقات غضبة قالت: "أكتر موقف شفته متعصب فيه لما مسكوا السفير المصري بتاعنا في إسبانيا شفته متعصب جدًا، وقلهم لو ماسبهوش هتصرف معاهم تصرف تاني خالص".



