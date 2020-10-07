ميدو يفجر مفاجأة نارية بشأن عقوبة مرتضى منصور

أكد أحمد حسام ميدو أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جهز أوراقه وسيلجأ للقضاء للرد على قرار اللجنة الأولمبية ضده.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "مرتضى الآن يجهز أوراقه وسيلجأ للقضاء وسيضع وزارة الشباب والرياضة في ورطة إما أن يتم بطلان قرار الأولمبية أم يتخذ القضاء قرارا بإلغاء ما تريده اللجنة".

وأضاف: "معلوماتي أن وزارة الشباب والرياضة ستنفذ قرار اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور بنسبة 70% ولكن الاختلاف الآن على آلية التنفيذ".

وختم حديثه قائلا:"مصير رئيس الزمالك حاليا في يد وزير الشباب والرياضة".