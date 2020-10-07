تفاصيل عقد كافاني مع مانشستر يونايتد

ذكرت وسائل إعلام عالمية أنه تم كشف كواليس عقد الأوروجواياني إدينسون كافاني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالإضافة إلى الراتب الذي سيتقاضاه مع الشياطين الحمر.





وأشارت شبكة Téléfoot Chaine العالمية إلى أن مانشستر يونايتد تعاقد مع كافاني البالغ من العمر 33 عامًا في الساعات الأخيرة من فترة الإنتقالات الصيفية مساء الأمس في صفقة إنتقال حر.





وأكدت الشبكة العالمية أن كافاني سيحصل على راتب يبلغ قدره 9 ملايين يورو مع الشياطين الحمر علمًا بأنه وقع على عقد يمتد لمدة عام مع خيار التجديد لموسم ثاني.





وأفادت الشبكة العالمية بأن إدارة الشياطين الحمر قامت في الصيف الحالي بالتعاقد مع دوني فان دي بيك وأليكس تيليس وإدينسون كافاني بالإضافة إلى عماد تراروي الذي سينضم للفريق في يناير القادم.