مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:41 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي خلاف
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اقترب مسؤولو نادي الزمالك، من حسم صفقة أحمد حمدي صانع ألعاب الأهلي السابق وفريق الجونة الحالي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات الزمالك لضم أحمد حمدي

وكان مسؤولو الجونة، قد رفضوا عرضا لإعارة أحمد حمدي، لنادي روبن كازان الروسي قبل غلق باب القيد في أوروبا ليخرج اللاعب مهاجما ادارة ناديه بقوة ويؤكد أنهم وقفوا أمام حلمه.

ويملك النادي الأهلي أولوية شراء أحمد حمدي مقابل 16 مليون جنيه، وهي ضعف القيمة التي تم بيعه بها للجونة وهو ما يضمن عدم بيعه لأي نادي في مصر قبل موافقة الأهلي.

من جانبه كشف مصدر مقرب من حمدي، أن الأخير يمتلك شرط جزائي في عقده مع الجونة تقدر قيمته بمليون و200 الف دولار يستطيع دفعه وفسخ العقد ويستطيع بعد ذلك الانتقال لأي نادي ومن بينهم الزمالك.

ودخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات قوية مع اللاعب، بعد دراسة عقده تمهيدا لإنهاء اجراءات ضم صانع الألعاب الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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