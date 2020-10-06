فيروس كورونا يداهم نجم ريال مدريد

أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أن أندري لونين حارس المنتخب ونادي ريال مدريد الإسباني أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بعد الاختبارات التي أجريت على اللاعبين الدوليين الأوكرانيين عندما انضموا إلى معسكر المنتخب الوطني.





وأفاد الإتحاد الأوكراني لكرة القدم بأن حارس المرمى الشاب سيعزل نفسه في مقر بعثة المنتخب علمًا بأن الحارس الأوكراني تم استدعائه للعب أمام كلا من منتخبات فرنسا وإسبانيا وألمانيا.





وأكد الإتحاد الأوكراني إصابة يوري بانكيف حارس المرمى أيضًا بالإضافة إلى طاهي المنتخب الوطني.





وأوضح الاتحاد الأوكراني أنه لا يتوفر لدى المنتخب الأوكراني سوى حارس مرمى واحد هو هيورهي بوشتشان وأنهم في إنتظار إستدعاء حارس مرمى جديد.



