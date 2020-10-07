علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا على مسرح جامعة مصر.. 30 أكتوبر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:09 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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يحيي المطرب الكبير علي الحجار، حفلًا غنائيًا على مسرح جامعة مصر بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك يوم يوم 30 أكتوبر الجاري.

ويقدم "الحجار" خلال الحفل مجموعة من أعماله الغنائية المميزة منها "يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، لو تعرفي، على قد ما حبينا، عارفة، بوابة الحلواني" وغيرها.

وقسمت الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر إلى 4 فئات: الأولى بـ300 جنيه والثانية بـ400 جنيه والثالثة بـ500 جنيه والرابعة بـ600 جنيه.

ويستعد علي الحجار لتصوير كليب جديدة بعنوان" حبيب الله"، وهو من كلمات محمد العسيري، وألحان كريم نيازى، وتوزيع الموسيقي أحمد صلاح مادو، والأغنية تحمل طابع ديني.

ومن الجدير بالذكر آخر ألبومات علي الحجار "ماتخدي بالك" الذي طرحه في 2019 وضم 12 أغنية هي: "يا لدانة ومين فينا مش محتاج وما تاخدي بالك وهو انتي معايا على الدنيا وداري جمالك، ومش هاخش النار عشانك وعيشة الحنية وما ليش في العند وجايلك وجبلي ولسه الشتا وجوه حضني".


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