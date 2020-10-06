طارق سليمان: الأهلي لا يحتاج إلى حارس جديد.. وعلي لطفي من أميز حراس المرمي

أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمي النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر ليس في حاجة إلى التعاقد مع حارس مرمي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال طارق في تصريحات تليفزيونية أن الأهلي لديه حراس مرمى مميزين وعلى مستوى عالٍ ولا يحتاج الفريق إلى تعاقدات في هذا المركز.





وأضاف مدرب حراس القلعة الحمراء السابق، أن علي لطفي حارس مميز ولكن ابتعاده عن الملعب والمشاركة آثر عليه كثيرًا، لكنه حارس مرمي رائع وإضافة للنادي الأهلي في مركز حراسة المرمى.



