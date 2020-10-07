أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7-10-2020.. تراجع حاد بالمعدن الأصفر

تراجع حاد أصاب أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 7-10-2020، ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 820 جميها مقارنة بسعر 833 جنيها ليفقد 13 جنيه بسعر الجرام ، وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية كالتالي:





أسعار الذهب الآن في مصر





سعر جرام الذهب "عيار 18 ": 702.75 جنيه.

سعر جرام الذهب "عيار 21 " : 820 جنيه.

سعر جرام الذهب "عيار 24" : 937.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: 6560 جنيه.









أسعار الذهب أمس





سعر جرام الذهب "عيار 18 ": 714 جنيه.





سعر جرام الذهب "عيار 21 " : 833 جنيه.





سعر جرام الذهب "عيار 24" : 952 جنيه.





سعر الجنيه الذهب: 6664 جنيه.





أسعار الذهب العالمية