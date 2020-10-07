أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7-10-2020.. تراجع حاد بالمعدن الأصفر
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
شريف بدر
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تراجع حاد أصاب أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 7-10-2020، ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 820 جميها مقارنة بسعر 833 جنيها ليفقد 13 جنيه بسعر الجرام، وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية كالتالي:
أسعار الذهب الآن في مصر
سعر جرام الذهب "عيار 18 ": 702.75 جنيه.
سعر جرام الذهب "عيار 21 " : 820 جنيه.
سعر جرام الذهب "عيار 24" : 937.25 جنيه.
سعر الجنيه الذهب: 6560 جنيه.
أسعار الذهب أمس
سعر جرام الذهب "عيار 18 ": 714 جنيه.
سعر جرام الذهب "عيار 21 " : 833 جنيه.
سعر جرام الذهب "عيار 24" : 952 جنيه.
سعر الجنيه الذهب: 6664 جنيه.
أسعار الذهب العالمية
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