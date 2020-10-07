"روتانا كلاسيك" تعرض "مهمة في تل أبيب" بمناسبة انتصار أكتوبر

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 12:31 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق
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نشرت الفنانة نادية الجندي بوستر مسلسل مهمه في تل أبيب وذلك للإعلان عن موعد عرض الفيلم احتفالًا بنصر أكتوبر وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"

وعلقت "الجندي" علي البوستر قائلة :"عرض مهمة في تل أبيب بمناسبة احتفالات إنتصارات أكتوبر كل سنة وشعب مصر العظيم وأرضنا وجيشنا بسلام وخير ؤأمن وآمان وإستقرار"

يشار إلي أن الفنانة نادية الجندي مع الفنانة نبيلة عبيد في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة" حيث شهدت الدراما للمرة الأولى في شهر رمضان المقبل، لقاء نبيلة عبيد مع زميلتها نادية الجندي في مسلسل سكر زيادة ، بعدما كانت السنوات الماضية تشهد تنافسا كبيرا بين النجمتين.


وتعتبر قصة المسلسل الكوميدي الإجتماعي مأخوذة من قصة المسلسل الشهير "The Golden Girls" وتجري أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة بداخلها، بعدما تعرضن للنصب في عملية شرائها، وهو ما يجبرهن على الإقامة معا بداخلها، إلا أن كل بطلة من البطلات تحاول الاستحواذ على الفيلا والتخلص من زميلاتها في إطار كوميدي اجتماعي،

وشارك في المسلسل العديد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا وبيومي فؤاد وعبد الباسط حمودة وجٌمانة مراد ولقاء الخميسي

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