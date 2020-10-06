البورصة الأمريكية تتحول للهبوط بنهاية التعاملات

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:56 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
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تحولت مؤشرات البورصة الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 370 نقطة مع تعليق محادثات التحفيز.


وتحولت الأسهم للهبوط القوي قبيل الإغلاق مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل محادثات التحفيز مع الديمقراطيين لما بعد انتخابات الرئاسة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك بعد ساعات من دعوة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى المزيد من التحفيز المالي من قبل الكونجرس.

ارتفعت الأسهم يوم الاثنين بوتيرة قوية مع تزايد تفاؤل المستثمرين بشأن صحة الرئيس دونالد ترامب وخروجه من المستشفى.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بنحو 6 بالمائة خلال أغسطس/آب الماضي.

وعند الختام، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.3 بالمائة أو ما يعادل 375 نقطة إلى27772 نقطة.

كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.4 بالمائة إلى 3360 نقطة، في حين تراجع "ناسداك" بنسبة 1.6 بالمائة إلى 11154 نقطة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو  0.2 بالمائة إلى 93.74.

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