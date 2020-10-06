طبيب الرئيس الأمريكي يفجر مفاجأة بشأن آخر تطورات حالة "ترامب" الصحية

أكد شون كونلي، طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن عن إصابته بفيروس كورونا الجمعة الماضي، أن أعراض المرض لم تعد تظهر على ترامب، وذلك في أول يوم بعد خروجه من المستشفى.

وأشار كونلي في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إلى أن الفريق الطبي للبيت الأبيض اجتمع مع ترامب صباح اليوم حيث أظهرت فحوصات أن المؤشرات الصحية الحيوية للرئيس طبيعية.

وقال إن ترامب قضى أول ليلة في المنزل بعد أن سمح له الأطباء يوم أمس، بمغادرة مستشفى "وولتر ريد" العسكري في ولاية ماريلند الذي كان يتلقى فيه العلاج ضد فيروس كورونا، مضيفا: "لم تظهر عليه أي أعراض اليوم. تظل المؤشرات الحيوية مستقرة، ويبقى مستوى تشبع الدم بالأكسجين في حدود 95-97%. وبشكل عام، حالته مستمرة في التحسن بشكل جيد للغاية".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، أليسا فرح، أن صحة ترامب المصاب تتحسن بشكل "سريع وقوي" وأنه يتطلع لإجراء مناظرة ثانية مع منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة جو بايدن.