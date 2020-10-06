أسعار النفط تحافظ على الارتفاع في نهاية التعاملات

واصلت أسعار النفط الارتفاع عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مخاوف تعطل الإمدادات.





وواصلت أسعار الخام المكاسب بعد قفزة 6 بالمائة في جلسة الأمس مع هدوء مخاوف الأسواق العالمية بعد تحسن حالة ترامب الصحية.





كما استفاد الخام من استمرار إضراب عمال قطاع النفط والغاز في النرويج مع مطالبة بزيادة الأجور، بالإضافة إلى مخاوف تعطل الإمدادات في خليج المكسيك مع اتجاه العاصفة الاستوائية "دلتا" إلى فلوريدا ولويزيانا.





وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط في العام الجاري، لكنها رفعت تقديرات إنتاج الولايات المتحدة من الخام.





ويترقب المستثمرون بيانات المخزونات النفطية الأولية من قبل معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأرقام الرسمية غدا الأربعاء.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم نوفمبر بنسبة 3.7 بالمائة إلى 40.67 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 7:20 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 2.1 بالمائة إلى 42.15 دولار للبرميل.