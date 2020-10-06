7 معلومات عن مباراة القمة بين البنك الأهلي وبنى سويف بالقسم الثاني

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements

يلتقي فريق البنك الأهلي مع فريق بنى سويف، في الثالثة من عصر اليوم الأربعاء، في مبا راة قمة ساخنة ومرتقبة، بالجولة قبل الأخيرة للقسم الثاني.
بني سويف في الصدارة، برصيد 41 نقطة وبقيادة حسن موسى، والبنك بالمركز الثاني، برصيد 40 نقطة، بقيادة عيد مرازيق.

ويقدم "الفجر الرياضي" أرقام وإحصائيات الفريقين قبل ساعات من اللقاء المرتقب ..

1- أرقام وإحصائيات البنك الأهلي

يدخل فريق البنك الأهلي اللقاء وهو وصيف المجموعة ، قبل جولتين من ختام الدور الثاني برصيد 40 نقطة جميعهم من الفوز في 11 مباريات، منهم 6 مباريات على ملعبه ، وحقق التعادل في 7 مباريات، منهم مباراتين على ملعبه، وتلقى الهزيمة في مباراتين منهم مباراة بملعبه، سجل البنك 26 هدف بواقع 16 هدف على ملعبه، واستقبل11هدف، منهم 7 داخل ملعبه.

2-هدافي فريق البنك الأهلي

1- عمرو عزت 8 أهداف
2- إسلام صلاح سولارى 5 أهداف
3- محمد مصطفى ميدو 3 أهداف
4- محمد أحمد لعبه هدفين
5- محمد حامد هدفين
6- على صابر هدفين
7- الكاميرونى أندريا هدفين
8- محمد ناجح هدف
9- محمد عبد المجيد هدف.

3- أرقام بني سويف

يدخل فريق بنى سويف اللقاء وهو في القمة برصيد 41 نقطة من الفوز في 12 مباراة منهم 8
مباريات على ملعبه،، وحقق التعادل في 5 مباريات، جميعهم خارج ملعبه، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات منهم مباراتين على ملعبه، وسجل 29 هدف منهم 20 هدف على ملعبه، وسكتت سباكه 10 أهداف منهم 5 على ملعبه.

4- هدافي بنى سويف

1- كريم أشرف 7 أهداف
2- محمود عبد العاطي 5 أهداف
3- رضا عبد العال 3 أهداف
4- حسام عيسى هدفين
5- مصطفى صلاح بلية هدفين
6- محمود بكري هدفين
7- محمود مكى هدفين
8- معتز محروس هدفين
9- على وزة هدف
10- بلال سالم هدف
11- حسام البدري هدف
12- مصطفى الصفتى هدف.

5- نتائج الفريقين في الجولة الماضية

تعادل فريق البنك الأهلي خارج ملعبه مع فريق المنيا بهدف لمثله سجله عمرو عزت، بينما تلقى فريق بنى سويف الهزيمة على ملعبه من تليفونات بني سويف بهدف دون رد.

6- نتيجة الدور الأول

حقق فريق البنك الأهلي الفوز بهدف إسلام صلاح سولارى في الدقيقة 4 من الشوط الأول.

7- فرص الصعود للفريقين

البنك الأهلي لديه 3 فرص للصعود وهي الفوز في المباراتين على بنى سويف ثم بترول أسيوط، والتعادل مع بنى سويف، والفوز على البترول مع تعادل بنى سويف في الجولة الأخيرة وتعثر الألومنيوم في احدى الجولتين.

بينما بنى سويف لدية فرصتين للصعود الفوز في المباراتين أمام البنك الأهلي وطهطا، والفوز على
البنك مع تعادل اوهزيمة الألومنيوم في احدى الجولتين.

ترتيب المجموعة الأولى

1- بنى سويف 41 نقطة
2- البنك الأهلي 40 نقطة
3- الالومنيوم 39 نقطة
4- شبان قنا 32 نقطة
5- بترول أسيوط 31 نقطة
6- سوهاج 27 نقطة
7- المنيا 26 نقطة
8- التليفونات 26 نقطة
9- الإعلاميين 22 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11- طهطا13 نقطة
12- ديروط12 نقاط

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر

أخبار تهمك

النصر السعودي يدرس التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تفاصيل العرض البرتغالي لضم مهاجم الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب الرئيس الأمريكي يفجر مفاجأة بشأن آخر تطورات حالة "ترامب" الصحية

منذ أقل من ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

منذ 35 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يمنح مهاجم الأهلي الفرصة الأخيرة

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 5 ساعات

دونجا يحسم قراره النهائي بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ ساعتين و 42 دقيقة

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 13 ساعة

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 13 ساعة

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

5 مباريات لا تفوتك لأندية الصعيد في دوري القسم الثاني غدا

3 مواجهات قوية للفيوم والإعلاميين وبترول أسيوط في القسم الثاني

مواجهات نارية بالجولة العاشرة لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني

أرقام وحصاد شبان قنا والإعلاميين قبل الجولة المقبلة في القسم الثاني

حصاد وأرقام البنك الأهلي في المجموعة الأولى بالقسم الثاني

حصاد وأرقام بترول أسيوط في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني

تصويت

الأكثر قراءة
09:33 م

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

06:47 م

مفاجأة.. الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق

11:41 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

08:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»