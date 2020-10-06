7 معلومات عن مباراة القمة بين البنك الأهلي وبنى سويف بالقسم الثاني

بني سويف في الصدارة، برصيد 41 نقطة وبقيادة حسن موسى، والبنك بالمركز الثاني، برصيد 40 نقطة، بقيادة عيد مرازيق.

ويقدم " الفجر الرياضي " أرقام وإحصائيات الفريقين قبل ساعات من اللقاء المرتقب ..



1 - أرقام وإحصائيات البنك الأهلي



يدخل فريق البنك الأهلي اللقاء وهو وصيف المجموعة ، قبل جولتين من ختام الدور الثاني برصيد 40 نقطة جميعهم من الفوز في 11 مباريات، منهم 6 مباريات على ملعبه ، وحقق التعادل في 7 مباريات، منهم مباراتين على ملعبه، وتلقى الهزيمة في مباراتين منهم مباراة بملعبه، سجل البنك 26 هدف بواقع 16 هدف على ملعبه، واستقبل11هدف، منهم 7 داخل ملعبه.



2-هدافي فريق البنك الأهلي



1- عمرو عزت 8 أهداف

2- إسلام صلاح سولارى 5 أهداف

3- محمد مصطفى ميدو 3 أهداف

4- محمد أحمد لعبه هدفين

5- محمد حامد هدفين

6- على صابر هدفين

7- الكاميرونى أندريا هدفين

8- محمد ناجح هدف

9- محمد عبد المجيد هدف.



3- أرقام بني سويف



يدخل فريق بنى سويف اللقاء وهو في القمة برصيد 41 نقطة من الفوز في 12 مباراة منهم 8

مباريات على ملعبه،، وحقق التعادل في 5 مباريات، جميعهم خارج ملعبه، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات منهم مباراتين على ملعبه، وسجل 29 هدف منهم 20 هدف على ملعبه، وسكتت سباكه 10 أهداف منهم 5 على ملعبه.



4- هدافي بنى سويف



1- كريم أشرف 7 أهداف

2- محمود عبد العاطي 5 أهداف

3- رضا عبد العال 3 أهداف

4- حسام عيسى هدفين

5- مصطفى صلاح بلية هدفين

6- محمود بكري هدفين

7- محمود مكى هدفين

8- معتز محروس هدفين

9- على وزة هدف

10- بلال سالم هدف

11- حسام البدري هدف

12- مصطفى الصفتى هدف.



5- نتائج الفريقين في الجولة الماضية



تعادل فريق البنك الأهلي خارج ملعبه مع فريق المنيا بهدف لمثله سجله عمرو عزت، بينما تلقى فريق بنى سويف الهزيمة على ملعبه من تليفونات بني سويف بهدف دون رد.



6- نتيجة الدور الأول





حقق فريق البنك الأهلي الفوز بهدف إسلام صلاح سولارى في الدقيقة 4 من الشوط الأول.



7- فرص الصعود للفريقين



البنك الأهلي لديه 3 فرص للصعود وهي الفوز في المباراتين على بنى سويف ثم بترول أسيوط، والتعادل مع بنى سويف، والفوز على البترول مع تعادل بنى سويف في الجولة الأخيرة وتعثر الألومنيوم في احدى الجولتين.



بينما بنى سويف لدية فرصتين للصعود الفوز في المباراتين أمام البنك الأهلي وطهطا، والفوز على

البنك مع تعادل اوهزيمة الألومنيوم في احدى الجولتين.



ترتيب المجموعة الأولى



1- بنى سويف 41 نقطة

2- البنك الأهلي 40 نقطة

3- الالومنيوم 39 نقطة

4- شبان قنا 32 نقطة

5- بترول أسيوط 31 نقطة

6- سوهاج 27 نقطة

7- المنيا 26 نقطة

8- التليفونات 26 نقطة

9- الإعلاميين 22 نقطة

10- الفيوم 18 نقطة

11- طهطا13 نقطة

12- ديروط12 نقاط