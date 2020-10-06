ديمبلي يحرم برشلونة من صفقة مميزة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني لم يتمكن من التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي نجم أوليمبيك ليون الفرنسي على الرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى اقتراب إتمام الصفقة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي هو سبب فشل الصفقة، حيث رفض النجم الفرنسي الإنتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة كان يحاول التخلص من ديمبيلي حتى يتمكن من التعاقد مع ديباي وهذا ما ألمح إليه الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة منذ يومين.

وأوضحت الصحيفة أن كومان سيضطر للإعتماد على الأسماء الموجودة في صفوف الفريق الكتالوني في مركز المهاجم الصريح على رأسهم مارتين برايثوايت وأنطوان جريزمان.

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