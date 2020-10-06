ارتفاع العجز التجاري الأمريكي لأكثر من 67 مليار دولار في أغسطس

ذكر مكتب الإحصاء الأمريكي، اليوم /الثلاثاء/، أن العجز التجاري للولايات المتحدة ارتفع لأكثر من 67 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، وهو الأكبر خلال 14 عاما.





وأشارت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية إلى أن العجز التجاري الأمريكي توسع بشكل كبير بعد أن كان 37 مليار دولار في شهر فبراير 2020، وذلك قبل بروز جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وأضافت الشبكة أن التجارة الخارجية للولايات المتحدة تأثرت كثيرا بشكل سلبي جراء عمليات الإغلاق، ولم يتم التعافي للصادرات حتى الآن لترجع إلى مستوى ما قبل الأزمة.





جدير بالذكر أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ حتي الآن حوالي 7.4 مليون شخص.