حكاية فيلم.. "في بيتنا رجل" سبب اختيار عمر الشريف ليصبح لورنس العرب بدلًا من رشدي أباظة

Advertisements



حكاية فيلم اليوم بالتزامن مع احتفالات الشعب المصري بذكرى العبور، واسترداد كرامة المصريين، حيث تمر الذكرى الـ 47 على انتصارات أكتوبر المجيدة، وهو "في بيتنا رجل".



هناك جوانب فى شخصية الدنجوان رشدي أباظة، وأبرزها كبرياؤه الذي أضاع منه فرصة الوصول للعالمية بعد أن رشحه المخرج البريطاني ديفيد لين لفيلم "لورانس العرب".



هناك روايتان حول رفض رشدي أباظة للعالمية، الأولى تقول إن المخرج البريطاني، كان يبحث عن فنان عربي لفيلمه "لورنس العرب"، وكان رشدي ضمن المرشحين، خاصة أنه يتحدث خمس لغات، وبالفعل جاء "لين" إلى مصر وطلب مقابلة أباظة إلا أن الدنجوان رفض، وأخبر الوسطاء بأن لديه فيلم "في بيتنا رجل" يعرض بالسينمات، وعليه مشاهدة الفيلم إن كان يرغب في رؤيته وهو يمثل.



يستطيع القدر أن يغير موازين الحياة، كما فعل مع عمر الشريف، وتم اختياره ليصبح لورنس العرب بدلا من رشدي أباظة.



لكن الغريب في الأمر حينها كان الشريف يؤدي دوره وهو في أقل تركيزه مسيطر عليه حالة من الإحباط بسبب اختلافه مع المنتج على الأجر عندما تراجع الأخير عن وعده وخفض الأجر المتفق عليه.



في المقابل حصل رشدي أباظة، عن أجره بالكامل الذي كان ضعف أجر الشريف، مبررا ذلك أن رشدي هو نجم الشباك في ذلك الوقت بالرغم من أن شهرة الشريف كان تفوق رشدي بكثير لكن الإقبال على شباك السينما كان من نصيب أباظة.



فكر عمر الشريف، في الانسحاب من الفيلم لكنه كان قد بدأ بالفعل تصويره، وهنا كانت لعبة القدر والحكمة في استكماله للفيلم ليصل عمر الشريف للعالمية ويصبح لورنس العرب.



قدم عمر شخصية "إبراهيم حمدي"، بطل الرواية، وهو الشاب الوطني الرافض للاحتلال الإنجليزي، ويقوم بعمليات ضد جنودهم، ثم يقرر تغيير فكره إلى رجال السياسة المصريين الذي يرى أنهم متعاونون مع سياسة الاحتلال.



الشيخ عبد العظيم زاهر قارئ القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية هو الذي ظهر بصوته في الأذان كاملا وكان يؤذن لصلاة المغرب عندما كان يختبئ " إبراهيم حمدي" الذي جسده عمر الشريف، في منزل أسرة المواطن المصري حسين رياض والتي كانت تخفيه من أعين الانجليز المحتلين لمصر والذين يبحثون عنه لمحاكمته لانه قتل قائد من هؤلاء الانجليز رتبة كبيرة ومن هنا فقد خرج من منزل هذه الاسرة وقت اذان المغرب ساعة الافطار وهرب وقام الشيخ عبد العظيم زاهر بالقاء الاذان بصوته فقط في أحداث الفيلم.



يحتل فيلم " فى بيتنا رجل " المركز رقم 23 في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد.



تم عرض الفيلم بعد أربع سنوات من عرضه في مصر، من خلال مهرجان مار دل بلاتا في الأرجنتين عام 1964.



فيلم "في بيتنا رجل" بطولة عمر الشريف، حسين رياض، رشدي أباظة، زبيدة ثروت، حسن يوسف، زهرة العلا، توفيق الدقن.



