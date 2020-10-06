20 لاعب في معسكر بترول أسيوط لمواجهة التليفونات

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اختار محمد عبد السميع، المدير الفني لبترول اسيوط، 20 لاعبا، لخوض مباراة تليفونات بني سويف، المقرر لها الثالثة من عصر اليوم الأربعاء، بالجولة قبل الأخيرة، لمنافسات مجموعة الصعيد من دوري القسم الثاني.



وشملت القائمة كلا من، محمد السيد مزيكا ، محمد رمضان ، ايهاب فواد ، محمد دياب ، محمد عطا ، اسلام الونش ، مومن راضي ، حسام منصور ، ابوا ، محمد خلف ، محمد كاستيلو ، علي الفررجي ، مصطفي شلبي ، محمد مصطفي حنطور ، طاهر محمد ، محمود كمال ، أحمد العنداليب ، احمد سيد دحروج ، اسلام السيد، مهند.



ويحتل الفريق السويفي المركز الثامن برصيد 26 نقطة، والنادي البترولي بالمركز الخامس، برصيد 31 نقطة.