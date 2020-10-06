نشرة حوادث الفجر: الإفراج عن 2081 من نزلاء السجون بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





تحقيقات النيابة: السرعة الزائدة سبب تصادم 3 سيارات بصلاح سالم





كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة حادث مروري أعلي طريق صلاح سالم قبل نفق الأزهر، أن السبب وراء الحادث هو السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة من يد قائد احدي السيارات الملاكي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا





النائب العام يكشف تفاصيل وفاة عويس الراوي





تباشر النيابة العامة برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام التحقيقات في واقعة وفاة "عويس الراوي" بمنطقة العوامية بالأقصر. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا





مدرب كمال أجسام يتهم أقاربه بالشروع في قتله ويطلب تعويض مليون جنيه بإمبابة





كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات الشروع في قتل مدرب كمال أجسام، بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، إذ تبين أنه يعمل كـ"بودي جارد في أحد الملاهي الليلية". ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا





الإفراج عن 2081 من نزلاء السجون بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر





قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن (1822) نزيل، والإفراج الشرطى عن (259) نزيل. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا





الإدارى يلغى ترخيص دواء "مدر للبول" لامتلاكه لشركة حاصلة على براءة اختراعه



