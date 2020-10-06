بيرلو يُعلن قائمة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن أندريا بيرلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدن بنادي يوفنتوس الإيطالي، عن قائمة الفريق النهائية التي ستشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأوقعت القرعة السيدة العجوز في المجموعة السابعة بجانب كل من برشلونة الإسباني، دينامو كييف الأوكراني وفرينكفاروزي المجري.

 وجاءت قائمة البيانكونيري على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني، جانلويجي بوفون، كارلو بنسوليو

خط الدفاع: جورجيو كيلليني، ماتيس دي ليخت، دانيلو لويز دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي، ميريح ديميرال، أليكس ساندرو

خط الوسط: آرثور ميلو، آرون رامسي، وستون مكيني، خوان كوادرادو، أدريان رابيو، رودريجو بيتانكور، جيانلوكا فرابوتا، مانولو بورتانوفا، ديان كولوسيفسكي

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ألفارو موراتا، باولو ديبالا، فيدريكو كييزا، فيديريكو بيرنارديسكي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس دوري ابطال اوروبا بيرلو برشلونة

أخبار تهمك

تعرف على تفاصيل العرض البرتغالي لضم مهاجم الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ أقل من ساعتين

سموحة يشكو الزمالك ويهدد بالفيفا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد الإصابات الكثيرة.. موسيماني يُطالب بتدعيم هذا المركز في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ يومين

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

رسميا.. الأهلي يقدم شكوى رسمية جديدة ضد نجمه السابق

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يمنح مهاجم الأهلي الفرصة الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

النصر السعودي يدرس التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي والزمالك يدخلان صراعا على صفقة ذهبية

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ يوم

رسالة جديدة من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

أليجري يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة مانشستر يونايتد

3 غيابات في قائمة يوفنتوس أمام سبال

استبعاد كريستيانو رونالدو ونجوم يوفنتوس من مواجهة سبال

مفاجآت نارية في قائمة يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان

"ساري" يعلن قائمة يوفنتوس لموقعة ميلان

غياب نجم عن قائمة يوفنتوس لمواجهة سامبدوريا

تصويت

الأكثر قراءة
09:33 م

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

05:31 م

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

06:47 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم كبرى صفقاته الصيفية

08:32 م

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»