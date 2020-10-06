بيرلو يُعلن قائمة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

أعلن أندريا بيرلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدن بنادي يوفنتوس الإيطالي، عن قائمة الفريق النهائية التي ستشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





وأوقعت القرعة السيدة العجوز في المجموعة السابعة بجانب كل من برشلونة الإسباني، دينامو كييف الأوكراني وفرينكفاروزي المجري.





وجاءت قائمة البيانكونيري على النحو التالي:





حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني، جانلويجي بوفون، كارلو بنسوليو





خط الدفاع: جورجيو كيلليني، ماتيس دي ليخت، دانيلو لويز دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي، ميريح ديميرال، أليكس ساندرو





خط الوسط: آرثور ميلو، آرون رامسي، وستون مكيني، خوان كوادرادو، أدريان رابيو، رودريجو بيتانكور، جيانلوكا فرابوتا، مانولو بورتانوفا، ديان كولوسيفسكي





خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ألفارو موراتا، باولو ديبالا، فيدريكو كييزا، فيديريكو بيرنارديسكي



