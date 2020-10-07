شاهد.. أحد "أبطال أكتوبر": حضور قتلة السادات الاحتفالات حاجة تحرق الدم"

قال اللواء أحمد أسامة، قائد مجموعة صاعقة خلال حرب أكتوبر، تعليقا على مشهد حضور قتلة السادات في الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر خلال حكم الجاسوس محمد مرسي في أكتوبر 2012: "حاجة تحرق الدم".





وتابع "أسامة"، خلال لقائه مع الإعلامي احمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مهمة فرقة الصاعقة خلال حرب أكتوبر عبور القناة بين النقاط القوية، مشيرا إلى أن الصاعقة أول من أطلقت النيران خلال الحرب.



