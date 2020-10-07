منتج فيلم الممر: شارك في العمل أكثر من أربعة آلاف فنان

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قال هشام عبد الخالق منتج فيلم الممر، إن مصر بها بطولات كثيرة وكانت تحتاج لـ أعمال فنية كثيرة توضح ذلك للشباب، مشيرا إلى أن فيلم الممر جسد إحدى البطولات للقوات المسلحة



وأضاف "عبدالخالق"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، اليوم الثلاثاء، أن السينما المصرية قدمت العديد من الأعمال التى خلدت نصر أكتوبر المجيد، ولكن فيلم الممر تحدث عن حرب الاستنزاف، وشبابنا فى هذه المرحلة كان فى حاجة لعمل سينمائي جديد يجسد الحالة التى عاشتها مصر قبل الانتصار بحرب أكتوبر 73.



وأشار إلى أن فيلم الممر به نجوم كبار، وشارك فيه أكثر من أربعة آلاف فنان، مشيرا إلى أنهم عملوا مع الفنانين المشاركين فى الفيلم قبل التصوير بـ شهرين، وتم تدريب الجميع فنون القتال، ولذلك ظهر التميز بهذا الشكل.

وأكد منتج فيلم الممر أنه لم يحقق مكاسب مادية من فيلم الممر ولكن تم تغطية مصاريف العمل، وتم تحقيق آعجاب من المصريين.



يعتبر فيلم الممر آخر الأفلام الوطنية التي جسدت الفترة ما قبل حرب أكتوبر، وهو يتناول قيام قوات من الجيش المصري بتنفيذ عملية في سيناء بعد نكسة 1967 فيما عرفت لاحقا باسم "حرب الاستنزاف".



فيلم الممر من إخراج شريف عرفة وبطولة أحمد عز والفنان أحمد رزق وهند صبري ومحمد الشرنوبي ومحمد فراج، ومن تأليف أمير طعيمة وإنتاج هشام عبدالخالق.



https:www.youtube.comwatch?v=Xxp0JrhQpzY