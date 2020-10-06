السياسيون الأمريكيون يفتحون النار على "ترامب" (فيديو)

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يثير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل داخل الأوساط السياسية الأمريكية بعد مغادرته المركز الطبي موجهًا المواطنين للخروج وعدم الخوف من فيروس كورونا.





وأوضح تقرير قناة الغد، أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن هاجم ترامب بسبب تصريحاته المطمئنة بشأن كوفد 19.





وأضاف التقرير أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قالت سياسات ترامب عرضت الأمريكيين للخطر مطالبة الرئيس الأمريكي بعدم تسييس جائحة كورونا أطباء ترامب أعلنوا أنه لم يتجاوز مرحلة الخطر لكن حالته الصحية تسمح بخروجه من المستشفى.



وتابع التقرير أن ترامب أعلن أنه يعتزم المشاركة فى المناظرة المقبلة مع بايدن فى 15 أكتوبر.





