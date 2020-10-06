شرطة مكة المكرمة: القبض على شخص ارتكب جرائم عديدة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:46 م
الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
الفجر السعودي
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صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الخرمة تمكنت من القبض على (مواطن في العقد الثالث من العمر)، لارتكابه عدداً من القضايا الجنائية.

 

وأوضح الرائد محمد الغامدي أن القضايا تمثلت في ترويج المخدرات، وإطلاق النار على رجال الأمن، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

 

وفي سياق منفصل، تمكنت شرطة الرياض، اليوم الأحد، من تحديد هوية صاحبة مقطع الفيديو الذي احتوى على ألفاظ وعبارات إساءة للغير، موضحةً أنها مواطنة في العقد الرابع من العمر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق نظام الإجراءات الجزائية.

 

ووفقاَ لصحيفة "عاجل"، صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأنه إشارةً إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظًا وعباراتٍ تتضمَّن إساءة للغير وتسجيله ونشره، مما يندرج تحت نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؛ فقد تمكنت الجهة الأمنية المختصة من تحديد هوية من قام بهذا الفعل المجرَّم نظامًا.

 

وأوضح الكريديس أن الفاعل مواطنة في العقد الرابع من العمر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق نظام الإجراءات الجزائية.

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