أحد أبطال أكتوبر يروي كواليس معركة "الثغرة" (فيديو)

روى الرقيب أحمد إبراهيم البدري، تفاصيل مشاركته في معركة الثغرة، مؤكدا أنه منذ التحرك من القاهرة كان شعور السعادة هو السائد بين الجميع ولقوا تحية من الشعب المصري أثناء الذهاب لأرض المعركة.





وأضاف "إبراهيم"، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، لم نرى الشمس يوم 22 من الطيران الإسرائيلي وحصلنا على معلومات من الاستطلاع وأهل سيناء بأن الإسرائيين يرتدون زي بدوي من أجل التخفي.





وتابع، أن يوم 22 في الحادية عشر والنصف دخلت دبابة وتم نصب الكمين لها واستشهد فيها بطلين.





