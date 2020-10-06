أحمد زكي ليس الوحيد.. نجوم جسدوا شخصية "السادات" في السينما والدراما

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تحل اليوم ذكرى انتصار حرب أكتوبر عام 1973، وعلى مدار سنوات تم تجسيد شخصية الرئيس الراحل وصاحب قرار الحرب محمد أنور السادات.



يعتبر الفنان أحمد زكي، أشهر الفنانين الذين اقترن اسمهم بشخصية الرؤساء وبالأخص الرئيس الراحل محمد أنور السادات، نظرًا لبراعته في تقمص شخصيته من خلال فيلم "أيام السادات".



هناك فنانين قدموا شخصية الرئيس الراحل أنور السادات، ولكن لم ينالوا على شهرة كبيرة مثلما حدثت مع أحمد زكي.



ويقدم لك "الفجر الفني" الفنانين الذين جسدوا شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات.



1- نجاح الموجي



من أوائل الفنانين الذين قدموا شخصية محمد أنور السادات في عمل سينمائي حمل عنوان "زيارة السيد الرئيس" وكان ذلك عام 1994.



2- أحمد عبد العزيز



ظهر الفنان أحمد عبد العزيز، في زي الرئيس الراحل أنور السادات، وكان ذلك في فيلم "الجاسوسة حكمت فهمي"، إلا أن ظهوره بزي السادات اختلف تماما عن الموجي، لأنه قدم الشخصية عندما كان يبلغ السادات العشرين من عمره.



3- عبد الله غيث



جسد عبد الله غيث، في الدراما شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات في مسلسل "الثعلب"، وكانت تدور أحداثه حول إحدى عمليات الفريق رفعت جبريل حينما كان يعمل ضابطا في المخابرات المصرية.



4- محمود البزاوي



قدمه الفنان محمود البزاوي، عام 1996 فى فيلم "ناصر 56" أمام أحمد زكي ويتناول الفيلم حياة عبد الناصر بين وزرائه ومكتبه وخطبه وعلاقاته بأعضاء مجلس قياة الثورة، وأولاده ولكن كان ظهور السادات قليلًا في هذا الفيلم.



5- جمال عبد الناصر



قدم شخصية الرئيس السادات أيضًا الفنان جمال عبد الناصر، من خلال فيلم "امرأة هزت عرش مصر" لنجمة الجماهير نادية الجندي، إنتاج 1995.



6- طلعت زين



قدم الفنان طلعت زين، في فيلم "جمال عبد الناصر" بطولة خالد الصاوي وهشام سليم إنتاج 1999.



7- محمد نصر



جسد أيضًا الفنان محمد نصر، شخصية الرئيس "السادات" في ثلاثة أعمال هي: مسلسل "العندليب" وفي مسلسل "صديق العمر" سنة 2014 وفي مسلسل "الجماعة" ليكون له السبق في تقديمه ثلاث مرات.



8- مفيد عاشور



كما جسده الفنان مفيد عاشور، في مسلسل "إمام الدعاة" بطولة حسن يوسف، وعفاف شعيب عن قصة حياة الشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي.



9- خالد النبوي



قدم الفنان المصري العالمي خالد النبوي، شخصية الزعيم من خلال مسرحية "كامب ديفيد" التي عرضت في مارس 2014 في العاصمة الأمريكية واشنطن للمؤلف "لورانس رايت" ليكون له السبق في تقديمه مسرحيًا في عمل حقق نجاحًا كبيرًا في العالم.



10- زين نصار



ظهر الفنان زين نصار، في مسلسل "فارس الرومانسية" الذي يتناول سيرة حياة الأديب الكبير يوسف السباعي، مجسدًا شخصية الرئيس السادات، وشارك في بطولة العمل محمد رياض، رانيا فريد شوقي، أحمد شاكر عبداللطيف.



11- عاصم نجاتي



قدم شخصية الرئيس السادات الفنان عاصم نجاتي، في مسلسل "ناصر"، وشارك في بطولة العمل مجدي كامل، صلاح السعدني، لقاء الخميسي.



12- محمد رمضان



وفي عام 2012، ظهرت شخصية الرئيس أنور السادات ضمن أحداث مسلسل "كاريوكا"، حيث جسد الدور الفنان محمد رمضان، وحرص صناع العمل على تسليط الضوء على شخصية الفنانة تحية كاريوكا الوطنية، وعلاقتها بالفدائيين، وشارك في بطولة العمل وفاء عامر، علاء مرسي، فادية عبد الغني.



13- محمود عبد المغني، وأحمد بدير



وفي مسلسل "أوراق مصرية" الذي عرض منه ثلاثة أجزاء وحقق نجاحا كبيرا، وبدأ عرضه منذ عام 1998، واستمر حتى عام 2004، في الجزء الأول والثاني جسد شخصية الرئيس السادات الفنان محمود عبدالمغني، بينما قدم الشخصية في الجزء الثالث الفنان أحمد بدير.







