أحد أبطال حرب أكتوبر: لم نصدق أن الحرب في اليوم التالي (فيديو)

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:50 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال عريف مصطفى محمد، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه مساء 5 أكتوبر جاء التوجيه بأنه حان الوقت لاسترداد الأرض والعبور.

وتابع "محمد" خلال لقائه مع الإعلامي احمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لم يكن يتخيل أن الحرب ستكون في اليوم التالي.

وأوضح أحد أبطال حرب أكتوبر، أن القائد دخل عليهم وأعطاهم الأوامر والتعليمات في وقت متأخر مساء 5 أكتوبر وطلب من الجميع عدم الصوم في اليوم التالي "6 أكتوبر"، مؤكدا أن هذا الطلب جعل الجميع يتيقن أن الحرب خلال ساعات.

وأشار عريف مصطفى محمد، أحد أبطال حرب أكتوبر، إلى أن قبيل الحرب تم توزيع التعيين الخاص بالحرب والذي يتمثل في عجوة وبسكويت محشي وبسكويت مطعم بالكمون إلى جانب معلبات أخرى.

مصر تحتفل بانتصارات حرب أكتوبر
وتحيي مصر هذه الأيام الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، على العدو الإسرائيلي، والتي كانت عام 1973، حيث حقق الجيش المصري انتصارا ساحقا وأربك قوات العدو، خلال 6 ساعات.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أكد فيها، أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا أيضًا أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها.

وقدم السيسي، التحية إلى روح جيل أكتوبر العظيم الذي حقق النصر، ورفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ. وتحيةً إلى بطل الحرب والسلام، صاحب قرار العبور العظيم، الرئيس الراحل "محمد أنور السادات" الذي اتخذ القرار وتحمل تبعاته بشجاعة الفرسان وعزيمة الرجال. وتحية إلى كل أمٍ مصريةٍ غرست في أبنائها عقيدةً راسخةً وهي أن الأرض لا يمكن التنازل عنها مهما كان الثمن وربطت على قلبها صبرًا وإيمانًا.

وشدد الرئيس على أن "الأطماع في مصر لم تنته، وأن التهديدات وإن تغيرت طبيعتها، فإن خطورتها لم تقل وما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية على طريق تحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار لهو إنجازٌ يشهد به العالم لنا"، لافتا إلى أن الحفاظ على أمن وطنٍ كبيرٍ بحجم مصر في منطقةٍ صعبةٍ وعالمٍ مضطربٍ لهو بلا شكٍ أمرٌ يستوجب منا التوقف أمامه باعتباره شاهدًا على تفرد وصلابة هذا الشعب وقدرة قواته المسلحة ومؤسسات دولته، لتنتقل مصر إلى نهج التنمية الشاملة المستدامة باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر وأؤكد لكم، أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تترك عرضةً للأوهام، والسياسات غير المحسوبة ونحن في مصر نجدد العهد على مواصلة العمل من أجل صون كرامة هذا الوطن والمضي قدمًا في طريق البناء والتنمية والتعمير والسلام.

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