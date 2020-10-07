أحد أبطال حرب أكتوبر: لم نصدق أن الحرب في اليوم التالي (فيديو)

قال عريف مصطفى محمد، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه مساء 5 أكتوبر جاء التوجيه بأنه حان الوقت لاسترداد الأرض والعبور.



وتابع "محمد" خلال لقائه مع الإعلامي احمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لم يكن يتخيل أن الحرب ستكون في اليوم التالي.



