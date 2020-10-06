المواجهة الثالثة لـ "باتشيكو".. تعرف موعد مباراة الزمالك المقبلة









تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك، مباراة الفريق الكروي الأول أمام وادي دجلة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة





ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك المقبلة ضد وادي دجلة، ضمن إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس المقبل الموافق 8/10.





ترتيب الزمالك في جدول الدوري المصري





ويحتل الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 64 نقطة، حيث حقق الزمالك الفوز في 19 لقاء، وتعادل في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في 5 مناسبات.





وسجل لاعبي الزمالك 45 هدف حتى الآن بالنسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بينما استقبلت شباكهم 25 هدف.



