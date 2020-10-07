إعلامي: حرب أكتوبر أنهت على أسطورة إسرائيل وكشفتها أمام العالم (فيديو)

قال الإعلامي رامي رضوان، إن المصريين خلال حرب أكتوبر استطاعوا أن ينهوا على أسطورتين تغنت بهما إسرائيل طول الفترة السابقة للحرب.





وأضاف "رضوان"، خلال تقديم برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الثلاثاء: "الأسطورة الأولى تعلقت بقوة الجيش الإسرائيلي وأنه جيش لا يقهر وأنه الأقوى على المستوى العالم، ولكن الجيش المصري أثبت أنه الأقوى بعدما أوقع الكثير من القتلى في صفوفهم والأسرى بعد الحرب".



وتابع "الأسطورة الثانية، هي خط باريف وأنه أقوى ساتر ترابي في العالم ولا يستطيع أحد تحطيمه إلا بالقنبلة الذرية، ولكن جنودنا في حرب استطاعوا خلال ساعات تحطيمه بخراطيم المياه، وعمل ثغرة به استطاع بها قواتنا العبور إلى الجهة الشرقية للقناة".





