د. نور الهدى صفوت تعزي الدكتور أحمد مختار أبو شعيشع في وفاة والده

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
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تتقدم الدكتورة نور الهدى صفوت، بأحر عبارات المواساة والتعازي إلى الدكتور أحمد مختار أبو شعيشع وزوجته الدكتورة شيماء خليل، في وفاة المغفور له بإذن الله والده الدكتور مختار أبو شعيشع، أستاذ المحاسبة والمراجعة جامعة السويس، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتعزي أسرة الفجر، الدكتور أحمد مختار وزوجته الدكتورة شيماء خليل، ولأسرة الفقيد وعائلته، داعين المولى عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وأحبابه الصبر والسلوان، قائلين: "كل نفس ذائقة الموت.. البقاء لله.. وإن لله وإنا إليه راجعون".

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