اتحاد الكرة يكشف لماذا تم إيقاف ساسي 6 مباريات وعاشور مباراة واحدة

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة المصري لكرة القدم، بيانًا تُفسر فيه قراراتها الأخيرة بشأن إيقاف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فرجاني ساسي وإمام عاشور، نتيجة لما بدر منهم في مباراة فريقهم الأخيرة بالدوري أمام النادي المصري البورسعيدي.





وجاء البيان على النحو التالي :-





أكدت اللجنة أن المادة 23 من لائحة الانضباط قد حددت عقوبة الاعتداء على الحكم أو أي من عناصر اللعبة بالإيقاف دون تحديد المدة والغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه أو الشطب ، وذلك حسب الفعل ودرجة اختلافه من واقعة لأخرى ، وماهية الاعتداء وهل هو جسدي أو لفظي ، وهو الأمر الذي تم تطبيقه في واقعة اللاعب فرجاني ساسي فتم إيقافه 6 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه بعد تدارس كافة الأمور المتعلقة بالواقعة.





أما فيما يتعلق بعقوبة اللاعب إمام عاشور بالايقاف مباراة واحدة وغرامة مالية 50 ألف جنيه فتأتي العقوبة من اطلاقات لجنة الانضباط في حدود لائحتها ووفق قناعة أعضائها بأن هذا الفعل يستوجب هذه العقوبة ولا يقال معها إلا التظلم منها في خلال 72 ساعة فقط.





وعن تأخر إعلان قرارت اللجنة وما ترتب على ذلك من آداء لاعب الزمالك إمام عاشور لمباراة فريقه أمام سموحة، فإن القاعدة أن اللاعب يحق له المشاركة ما لم يصدر بحقه قرار نهائي ، وتسري العقوبة الموقعة عليه بمجرد الإخطار الرسمي بها والذي حددته المادة 16 من اللائحة إما بالبريد الإلكتروني أو البريد المسجل أو التسليم الشخصي.





وأوضحت أنه عندماانتهت لجنة الانضباط من اجتماعها في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين ختمت قرارها الخاص باللاعب بأن العقوبة تسري اعتبارا من 6 أكتوبر أي اليوم التالي لاجتماع اللجنة والذي قامت خلاله إدارة الاتحاد بإخطار النادي رسميا بالعقوبة.





أما لماذا سرت عقوبة فرجاني اعتبارا من مباراة سموحة، فذلك لكونه تم طرده في المباراة السابقة فتم ايقافه تلقائيا دون الحاجة لإخطاره بالايقاف ، ولذلك فإن العقوبة الصادرة بحقه تتضمن الايقاف التلقائي والعقوبة الخاصة بالمخالفة التي ارتكبها ومجموعها 6 مباريات.



