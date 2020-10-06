دورة تدريبية للعاملين بقطاع الصرف الصحي في شركة مياه الفيوم

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بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أقامت الإدارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية بالشركة دورة تدريبية للعاملين بقطاع الصرف الصحى حول معالجة الحمأة.



وقال الدكتور محمود الغندقلى مدير عام التدريب ان نظام التدريب داخل مركز التدريب بمقرمحطة العزب الجديدة بناء على توجيهات اللواء هشام درة رئيس الشركة وتعليمات اللواء مهاب الامير رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات والتباعد المكانى واستخدام المواد المطهرة حيث تم تنفيذ دورة تدريبية للعاملين بقطاع الصرف الصحى تحت مسمى مراحل معالجة الحمأه للعاملين بقطاع الصرف الصحي ضمن برنامج المسار الوظيفي لترقية العاملين بالشركة وقد تم الاستعانه بالكيميائية رباب ايهاب علواني كمدرب.

